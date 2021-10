USA-minister gnægger som julemand over dansk salg af Grønland

Først kom et kort fnis fra Bramsen. Og så fandt de dybe bastoner vej fra bunden af Austins mave:

- Ha, ha, ho, ho!

Mere fik man ikke fra de to ministre. Så blev døren lukket til et mødelokale i Natos hovedkvarter i Bruxelles, hvor de tog fat på et bilateralt møde, før Natos forsvarsministre alle mødes i Bruxelles torsdag eftermiddag.

- Vi skal diskutere vigtige emner, sagde Bramsen forinden uden at uddybe.

Det var tidligere præsident Donald Trump, som åbent viste interesse for at "købe Grønland". Det førte til en vanskelig diplomatisk situation.

Det blev dog hurtigt afvist af statsminister Mette Frederiksen (S) - og af Grønland.

Afvisningen fra den danske regering fik Trump til at aflyse et besøg i Danmark.

Siden har USA fået ny præsident. Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har siden bekræftet under et besøg i netop Grønland, at USA ikke ønsker at købe Grønland.

Det var i august 2019, at det kom frem, at Trump havde udtrykt interesse for at købe Grønland af Danmark.

På mødet torsdag ventes Austin og Bramsen at skulle drøfte blandt andet Irak og Afghanistan.

USA besluttede tidligere i år at trække sig fra Afghanistan efter to årtiers krig. Det betød, at hele Nato-alliancen måtte trække sig, og danske soldater forlod - som alle andre - landet i sommer.

Processen blev dog temmelig kaotisk, da der var meget kort tid til at evakuere tusindvis af mennesker. Særligt civile og lokale, som havde støttet alliancen, kom i klemme i den proces.