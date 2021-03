USA-minister advarer Tyskland om gassanktioner på Nato-møde

Men presset for at bremse det russiske gasprojekt i 11. time er ikke lettet, efter at amerikanerne fik ny præsident tidligere i år. Det fremgår af udenrigsminister Antony Blinkens første møde i Nato.

Det er ingen hemmelighed, at USA ikke bryder sig om den russiske gasledning Nord Stream II - og at amerikanerne gerne vil sælge mere naturgas til Europa.

- Præsident Biden har været meget tydelig og sagt, at han mener, at rørledningen er en dårlig idé. Dårlig for Europa og dårlig for USA, siger Antony Blinken i Bruxelles før mødet.

Blinken mødes tirsdag og onsdag med de øvrige udenrigsministre i forsvarsalliancen, blandt andre den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

Men han vil også tage en snak med den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

Gasledningen, der skal føre mere russisk gas til Europa, rammer nemlig fast grund i Tyskland.

Ukraine vil blive hårdt ramt af ledningen, da Rusland vil føre gas uden om den tidligere sovjetrepublik. Og Polen er også stærk modstander af projektet.

Det går imod EU's egne interesser, påpeger Blinken.

I EU's energiunion hedder det blandt andet, at EU skal mindske afhængigheden af energiforsyninger fra tredjelande.

- Jeg er sikker på, at jeg får lejlighed til at gentage det. Herunder den lov i USA, som påbyder os at sanktionere selskaber, som deltager i projektet med at færdiggøre ledningen, siger Blinken.

For nylig har USA sagt, at virksomheder, som arbejder på ledningen, skal stoppe dette arbejde omgående.

Nord Stream II er tæt på færdigbygget.

USA er interesseret i at sælge mere flydende naturgas til Europa. Denne gas er markant dyrere, end gassen direkte i ledninger fra Rusland vil være.