USA melder om over 2000 coronadødsfald på et døgn

USA har for første gang registreret over 2000 coronarelaterede dødsfald i løbet af 24 timer. Desuden er antallet af smittede personer i USA steget til over 500.000.

Ifølge tal fra Johns Hopkins University lørdag morgen er 2021 personer døde i tidsrummet fra klokken 05.00 fredag til klokken 05.00 lørdag dansk tid.