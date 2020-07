Sundhedsarbejdere går fra Texas Medical Center efter et vagtskifte under coronakrisen.

Sydens hotspots bidrager til 55.000 nye coronatilfælde i USA

USA har registreret omkring 55.000 nye coronasmittede de seneste 24 timer.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University (JHU) natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

De seneste dage har landet ligget enten et godt stykke over eller omkring de 50.000 smittede per døgn.

Dermed er landet oppe på i alt 3.046.351 smittede, siden pandemien begyndte.

Af dem er over 953.000 ifølge JHU raskmeldte.

USAer målt alene på antallet af smittede og døde det hårdest ramte land i verden.

Set i forhold til befolkningstal er det ifølge statistiksiden Worldometers det land med 13.-flest smittede og niendeflest døde.

Tidligere onsdag lokal tid passerede USA en trist milepæl med tre millioner smittede.

Det samlede tal er dog med al sandsynlighed en hel del højere. Særligt i marts og april var der ifølge AFP problemer med at blive testet i USA.

Flere delstater er begyndt at melde om ekstra pres på hospitaler og andre dele af sundhedsvæsnet. Det gælder blandt andet Texas og Florida, som er to af USA's mest folkerige stater.

Også i flere andre sydligt beliggende stater er der den seneste uge blevet meldt om større stigninger i antallet af smittede.

Særligt Louisiana og Arizona har meldt om høje stigninger, viser en kortlægning foretaget af National Geographic.

Til gengæld er der meget få nye smittetilfælde i delstaten New York, der ellers var det hårdest ramte område i begyndelsen af udbruddet.

Flere delstater har ifølge AFP været tvunget til at udsætte deres genåbninger. Nogle er endda slået i bakgear og har måttet lukke barer og andre serveringssteder på ny.

Onsdag morgen lokal tid langede USA's præsident, Donald Trump, ud efter sine egne sundhedsmyndigheder for at slække på de restriktioner, som de har udstukket for at inddæmme virusset.

Han opfordrede blandt andet til, at skoler i løbet af efteråret skal genåbnes landet over.