USA melder klar til at give flere tusinde afghanere asyl

USA's regering meddeler mandag aften dansk tid, at den udvider antallet af afghanere, der kan få et særligt flygtningevisum.

Mens Taliban rykker frem og forsøger at tilkæmpe sig kontrollen over flere provinshovedstæder i Afghanistan, udvider USA nu en ordning, der skal hjælpe civile afghanere ud af farezonen.

Den første gruppe på lidt over 200 afghanere ankom med fly til en militærbase i Virginia i sidste uge.

Natten til mandag lettede fly nummer to med flere flygtninge fra Afghanistan til USA.

I de kommende uger ventes omkring 2500 flere afghanere at ankomme til USA. Det er tidligere tolke eller andre medarbejdere samt deres familier.

Fælles for dem er, at de har arbejdet for den amerikanske regering, herunder militæret.

Men tusindvis af andre afghanere frygter for deres liv, i takt med at Taliban rykker frem.

Den udvidede ordning, der mandag blev præsenteret, kaldes "prioritet to". I en meddelelse skriver USA's udenrigsministerium, at den kan hjælpe "mange tusinder" af afghanere.

Ordningen omfatter afghanere, der arbejdede for projekter finansieret af USA og for amerikanske ngo'er og medier.

Det er dog et krav, at de pågældende afghanere selv rejser ud af Afghanistan, før deres sager kan blive behandlet. Og det kan slukke håbet for en del afghanere.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, erkender i en udtalelse mandag aften dansk tid, at den nye ordning har "betydelige diplomatiske, logistisk og bureaukratiske udfordringer".

Han siger samtidig, at de seneste meldinger om Talibans forbrydelser er "dybt foruroligende og helt uacceptable".

I de seneste to uger er mindst 40 civile afghanere, der har vist støtte til regeringshæren eller arbejdet for regeringen, blevet dræbt af Taliban i hævnangreb.

Det fremgår af en ny rapport fra Den Uafhængige Afghanske Menneskerettighedskommission (AIHRC).

USA's nye visumprogram kommer efter pres fra Kongressen og menneskeretsorganisationer.

De mener, at titusinder af afghanere, der har arbejdet sammen med de amerikanske soldater, har krav på beskyttelse.

I Danmark har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) indkaldt ordførerne til møde enten 11. eller 12. august om de afghanere, der har arbejdet for danske styrker.