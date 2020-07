USA melder igen om rekordhøjt antal af nye coronatilfælde

Det samlede antal smittede amerikanere er dermed oppe over 3,24 millioner. Samtidig er antallet af døde opgjort til 134.729 efter 760 nye dødsfald.

Intet land har haft lige så mange dødsfald. Brasilien er tættest på med næsten 71.500 dødsfald og over 1,8 millioner smittetilfælde.

USA's præsident, Donald Trump, viste sig lørdag for første offentligt med en ansigtsmaske. Det skete under et besøg på et militærhospital, hvor den 73-årige Trump var iført en mørk maske i sit møde med sårede krigsveteraner.