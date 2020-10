USA-medier: Debat hjalp ikke Trump med at indhente Biden

Hos Fox News kalder vært Howard Kurtz de fleste af de to kandidaters angreb for "respektfulde".

- Det er en kliché at sige, at debatten endte uafgjort, men det var en enorm forbedring fra kakofonien i Cleveland, skriver Kurtz med henvisning til den foregående debat mellem Trump og Biden.

Hos CNN skriver de politiske reportere Maeve Reston og Stephen Collinson, at Trump manglede at levere det afgørende øjeblik, der kan vende valget den 3. november til hans fordel.

I en kritik af præsidenten lyder det, at han leverede en langt mere tilbageholdende præstation mod Joe Biden, men at han ikke lykkedes med at sætte det stød ind, der kunne ændre opgøret og sikre ham genvalg som præsident.

- Mens han (Donald Trump, red.) var langt mere afdæmpet end i hans destruktive præstation i den første præsidentdebat, var hans bemærkninger stadig præget af løgne og indimellem personlige angreb.

- I så sen en fase af valgkampen kiggede Trump efter noget, der ville hjælpe ham med at indhente Biden i nøglestaterne, lyder analysen.

Til debatten var der indført nye regler, så en kandidat fik slukket sin mikrofon, mens den anden fik to minutters taletid i begyndelsen af hvert debatemne. Reglen er indført på grund af de mange afbrydelser i den foregående debat.

Og det var en god idé, er der enighed om hos de amerikanske medier.

Debatten foregik i Nashville, og lokalavisen The Tennessean skriver, at "mute-knappen gjorde hele forskellen".

- Strategien viste sig at være effektiv, lyder det.