USA må stå skoleret i Tyrkiet efter resolution om folkedrab

Tyrkiet har onsdag kaldt USA's ambassadør til udenrigsministeriet i Ankara for at protestere over, at Repræsentanternes Hus i Washington har vedtaget en resolution om folkedrab i Tyrkiet.

Resolutionen anerkender, at det var et "folkemord", som Tyrkiet begik på tyrkiske armeniere for lidt over 100 år siden.

De siger, at ambassadør David Satterfield er kaldt til ministeriet for at modtage en protest mod resolutionen.

- Den mangler enhver historisk eller lovlig basis, hedder det.

Protesten er også rettet mod et lovforslag i USA's kongres, som vil straffe Tyrkiet for dets militære operation i det nordlige Syrien.

Repræsentanternes Hus vedtog tirsdag resolutionen med 405 stemmer mod 11.

Frankrig og en række andre parlamenter i Europa har tidligere fordømt "folkedrabet", der kostede op mod 1,5 millioner tyrkiske armeniere livet under Første Verdenskrig.

Tyrkiet mener, det er historieforfalskning. At både tyrkere og armere døde som en følge af de byrder, som Første Verdenskrig lagde på samfundet og det daværende osmanniske rige.

Tyrkiet anerkender, at omkring 400.000 armeniere mistede livet mellem 1915 og 1917.

Landet hævder, at de mange døde var et resultat af sult, sygdom og krigshandlinger begået af Rusland.

Men det er veldokumenteret, at hundredtusinder af armeniere i Tyrkiet til fods og under forfærdende omstændigheder blev sendt til det nordlige Syrien af det osmanniske regime.

Historikere siger, at det var rene dødsmarcher. At armeniere i hobetal døde af sult og mishandling. At formålet var, at de skulle dø.

En af dem, der bevidnede det, var den danske lærer Karen Jeppe. Hun arbejdede for en kristen tysk organisation i det sydøstlige Tyrkiet.

Hun forsøgte i årene efter krigen at gøre Folkeforbundet opmærksom på armeniernes skæbne.