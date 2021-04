USA-lovgivere stemmer ja til at gøre Washington D.C. til stat

Det vil støde på hård modstand i Senatet, hvor Republikanerne vil lægge mange kræfter i at blokere det.

Et flertal i Repræsentanters Hus har torsdag stemt for at gøre Washington D.C. til den 51. stat i USA, rapporterer avisen Washington Post.

Vedtagelsen i Repræsentanternes Hus skete med 216 stemmer mod 208. Demokraterne har flertal i forsamlingen.

Flertallet siger, at det retter op på en historisk uret over for Washington D.C.

D.C står for District of Columbia.

Det er det eneste område på USA's fastland, der ikke er repræsenteret i Senatet.

Hvis Washington D.C. får status som en stat, skal det have to pladser i Senatet, som i dag har 100 medlemmer.

Washington støtter helt overvældende demokrater. Så får District of Columbia status som den 51. stat i USA, så er det næsten garanteret, at området vil vælge to demokratiske senatorer.