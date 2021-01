USA kræver negativ test fra flypassagerer fra 26. januar

USA vil fra 26. januar kræve en negativ coronatest fra stort set alle flypassagerer for at komme ind i landet.

De udvidede kontrolkrav gælder også for amerikanske statsborgere.

Således skal flyrejsende være testet negativ for covid-19, før de sætter sig på et fly mod en lufthavn i USA. Testen må højst være 72 timer gammel.

Alternativt skal de rejsende kunne vise dokumentation for, at de har haft covid-19, oplyser CDC.

Børn under to år og passagerer, der blot er i transit i USA, er undtaget.

CDC overvejer også at undtage testkravet for flyselskaber, der flyver til lande med dårlig eller ingen testkapacitet. Det gælder blandt andet nogle steder i Caribien.

Kontrolkravene er en udvidelse af et krav, der blev indført af USA 28. december for alle flypassagerer fra Storbritannien - inklusive amerikanske statsborgere - som følge af en mere smitsom variant af coronavirus, der hærger i især Storbritannien.

Også i Danmark skal de fleste indrejsende fremvise en negativ coronatest for at komme ind i landet. Testen må som udgangspunkt ikke være ældre end 24 timer og i nogle tilfælde ikke ældre end en uge.

Det skyldes skærpede regler for indrejse, som trådte i kraft lørdag og foreløbigt gælder frem til 17. januar.

Ved de danske grænser mod Sverige og Tyskland blev der i løbet af et døgn stoppet flere hundrede mennesker, som havde planer om at rejse ind i Danmark.

I stedet for at fortsætte turen over grænsen blev de afvist. Enten fordi de ikke havde et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ coronatest med sig.

Syd- og Sønderjyllands Politi afviste således 207 personer mellem mandag klokken 07.00 og tirsdag klokken 07.00.