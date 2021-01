USA kræver mundbind på fly og under transport mellem stater

Det gælder også for taxier og tjenester som Uber og Lyft.

Har man ikke mundbind på i de forskellige sammenhænge, vil man have overtrådt føderal lovgivning oplyser CDC.

Tiltaget kommer, efter at USA's nye præsident, Joe Biden, 21. januar udstedte et præsidentielt dekret, der instruerede myndighederne i "med det samme at handle" i forhold til at kræve mundbind under forskellige typer offentlig transport.

Amerikanske myndigheder har den seneste uge haft intense diskussioner om emnet.

De fleste amerikanske flyselskaber har allerede krav om mundbind, og en gruppe, der repræsenterer flyselskaberne, har også udtrykt støtte til tiltaget.