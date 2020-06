USA kræver Kina omfattet af udvidet atomaftale med Rusland

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi, USA, ønsker og er overbeviste om, at den næste våbenkontrolaftale skal omfatte alle atomvåben - ikke kun såkaldte strategiske våben, siger han.

Han understreger samtidig, at USA vil fortsætte med at kræve, at Kina også deltager i forhandlingerne om en fornyelse af Ny Start-traktaten.

Traktaten blev indgået mellem Rusland og USA i 2010 og udløber til februar.

Aftalen lægger et loft over de to stormagters strategiske atomarsenaler. Hvis ikke aftalen fornys, kan det bane vej for et nyt våbenkapløb, vurderer eksperter.

USA har længe insisteret på at få Kina med i en ny aftale. Det skal ifølge USA ske for at forhindre, at Kina fortsætter med at udvide og udvikle sit atomarsenal.

Rusland lægger i stedet op til en multilateral aftale - muligvis med Storbritannien og Frankrig som medunderskrivere.

Styret i Beijing har hidtil afvist USA's forsøg på at inddrage Kina i forhandlingerne.

Kina var også inviteret til tirsdagens forhandlinger i Wien, men havde ikke sendt nogle repræsentanter til mødet.

USA trak sig sidste år fra INF-traktaten med Rusland, der satte begrænsninger for de to landes arsenal af landbaserede mellemdistanceraketter.

USA rev aftalen itu, efter beskyldninger om at Rusland havde overtrådt betingelserne i traktaten.

Rusland havde ifølge USA blandt andet placeret anlæg med krydsermissiler flere steder i Rusland, der gør det muligt at ramme europæiske mål.