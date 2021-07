USA køber 200 millioner vacciner til børn og tredje stik

USA har købt yderligere 200 millioner doser af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech, der skal bruges til børn og et tredje stik til færdigvaccinerede.

Det betyder, at den amerikanske regering indtil videre har bestilt 500 millioner doser af Pfizer-vaccinen. USA sikrede sig sidste år muligheden for at bestille op mod 600 millioner doser. Der bor omkring 333 millioner mennesker i USA.

Derudover har den amerikanske regering bestilt 500 millioner doser til levering til andre lande.

USA har ikke kun sendt doser til andre lande fra Pfizer, men også fra medicinalselskaberne Moderna, Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Alene i denne uge er der blevet sendt 22 millioner doser til udlandet, siger talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki.

Tidligere i juli opfordrede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) lande til ikke at bestille vacciner hjem til et tredje stik, så længe andre lande fortsat er i mangel på vacciner.

Ifølge WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er der en enorm ujævnhed og ulighed i, hvor mange vacciner der er tilgængelige for forskellige lande.

- Nogle lande og regioner bestiller faktisk millioner af booster-doser, før andre lande har fået vacciner til at vaccinere sundhedspersonale og sårbare med, sagde han tidligere i juli.

USA har allerede mere end nok forsyninger til at dække befolkningen, men vaccineudrulningen er blevet bremset markant den seneste tid.

Efter mere end et halvt år er lige under halvdelen af den samlede befolkning fuldt vaccineret. Indtil videre kan alle over 12 år modtage en vaccine mod coronavirus.