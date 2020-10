USA-kendere: Sober præsidentdebat ændrer ikke styrkeforhold

Det var et bevidst forsøg på at kapre stemmer hos de hvide forstadskvinder, som flere målinger viser, at han har tabt opbakning hos i forhold til sin debatmodstander og rival til præsidentposten.

Sådan lyder analysen fra Mette Nøhr Claushøj, som er ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet og underviser i amerikanske valgkampe.

- Donald Trump ved selvfølgelig godt, at han er bagefter i meningsmålingerne, og at en af de grupper, som han for alvor har tabt støtter hos, det er hvide forstadskvinder. Han ved også godt, at de synes, at han er for grov, brovtende og opfører sig for dårligt og taler for grimt, siger hun.

Jørn Brøndal, leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, er enig og påpeger, at begge kandidater klarede sig betydeligt bedre end ved den sidste debat.

Med omkring halvanden uge til præsidentvalget var præsidenten på vælgerjagt, men Jørn Brøndal mener ikke, man kan pege på en vinder af debatten. Og det er især skidt for Trump, som halter efter Biden i meningsmålinger.

- Problemet ved en slags uafgjort debat er, at Trump havde brug for at vinde den. Han havde brug for, at Biden lavede fejl. Det skete bare ikke, siger Jørn Brøndal.

For at undgå en gentagelse af den første, kaotiske debat var der indført nye regler, så en kandidat fik slukket sin mikrofon, mens den anden fik to minutters taletid i begyndelsen af hvert debatemne.

Det virkede i høj grad, og de to respekterede i vidt omfang spillereglerne.

- Trump var meget mere disciplineret end ved den første debat. Det er meget lang tid siden, at vi har set Donald Trump styre sig så meget, som han gjorde i den her præsidentdebat, hvor han lod være med at afbryde, siger Mette Nøhr Claushøj, som var positivt overrasket over, at der blev mulighed for at tale så meget indhold.

Jørn Brøndal er enig.

- Skulle man pege på en vinder, skulle det være moderatoren, der styrede slagets gang og gjorde det glimrende, siger han.

Politisk kom der dog ikke for alvor de store nyheder i løbet af debatten, vurderer Mette Nøhr Claushøj.

Men der var perioder, hvor begge kandidater kortvarigt kom på glat is, forklarer Claushøj.

Blandt andet sagde Biden på et tidspunkt, at USA ville "overgå til noget andet end olieindustrien".

Den greb Trump med det samme og sagde, at "Biden vil ødelægge olieindustrien". Præsidenten bad oliestaterne Texas og Pennsylvania om at huske på Bidens udtalelser.

- Biden trak dog noget i land på den udtalelse efterfølgende, forklarer Claushøj.

Til gengæld kom Trump med en bemærkning om, at papirløse migranter, som dukker op til retshøringer, kun er dem med "lavest iq". Den kan give bagslag for præsidenten, mener Claushøj.

- Men der var ikke nogen eklatante brølere fra de to, så jeg tror ikke, at den her debat kommer til at rykke så meget, siger hun.