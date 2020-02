USA-kendere: Demokrater har fået pinlig start på primærvalg

Det er de to ord, som ligger forrest i munden på USA-analytiker Mirco Reimer-Elster, efter at Demokraterne mandag og natten til tirsdag har afholdt det første vælgermøde i Iowa forud for efterårets præsidentvalg i USA.

- Vi er vidne til et valg, hvor der snart er gået et halvt døgn, uden at der foreligger et resultat, siger han.

Det var ventet, at resultatet fra Iowa ville ligge klar et par timer, efter at valgstederne lukkede.

Men tekniske problemer har forsinket processen, og mens Demokraterne venter på et resultat, er flere af kandidaterne rejst videre til New Hampshire. Her skal det næste primærvalg finde sted 11. februar.

- Vi ved endnu ikke, hvornår der foreligger et resultat, vi ved ikke, hvem der har vundet. Samtidig har flere kandidaterne været ude og påstå, at de har vundet. Vi har ingen mulighed for at verificere det, siger Mirco Reimer-Elster og tilføjer:

- Det er ulandslignende tilstande i et land, der burde kunne klare det meget bedre, end det vi har været vidne til i Iowa.

Dommen fra professor på Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet Peter Kurrild Klitgaard er mindre hård. Han vil ikke betegne en forsinkelse af resultatet som en katastrofe.

- Når det er sagt, så kunne man næsten ikke forstille sig en værre start på de demokratiske primærvalg, siger han og tilføjer:

- Fordi som Donald Trump allerede har været ude at drille med, så kan man sige, at hvis ikke de kan finde ud af at afholde et vælgermøde, hvad kan de så finde ud af.

- Det siger han selvfølgelig som rent perfidt drilleri, men det gør det ikke mindre pinligt for Demokraterne, siger han.

Mirco Reimer-Elster er enig i, at Donald Trump uden tvivl vil udnytte det demokratiske kaos til egen fordel.

Han mener også, at demokratiske topkandidater, der klarer sig dårligt i Iowa, vil kunne bruge forvirringen til at dække over skuffelsen.

- Det vil være en fordel for kandidater, der skuffer i forhold til forventningerne. Alt andet lige vil det være heldigt for dem, hvis der går lang tid, før resultatet foreligger.

- Her tænker jeg primært på Joe Biden, da indikationerne peger på, at han har fået et skuffende resultat, siger Mirco Reimer-Elster.