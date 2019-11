USA-kender om topdiplomat: Han ødelægger alt for Trump

Donald Trump førte en "noget for noget"-politik. Og det gjorde han i forsøget på at presse politiske ledere i Ukraine til at undersøge forhold omkring Trumps demokratiske rival Joe Biden og dennes søn.

Det har USA's EU-ambassadør, Gordon Sondland, onsdag forklaret under en høring i Kongressen. Netop Sondland har en særlig stor betydning i sagen om præsident Trumps mulige magtmisbrug.

Det vurderer USA-kender Mette Nøhr Claushøj. Hun har en master i amerikansk politik og har blandt andet arbejdet som udenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington D.C.

- Det er jo totalt ødelæggende for Trump-administrationen. Jeg har aldrig set noget lignende under offentlige høringer.

- Han har bekræftet, at der var tale om afpresning, korruption, bestikkelse - eller hvad man skal kalde det - og så har han bekræftet, at alle vidste, at det foregik. Alle ministre, alle diplomater og præsidenten selv, siger hun.

Gordon Sondland er kendt som en nær allieret til Donald Trump.

- Det er en diplomat, som Trump selv har udpeget. Det er ikke en, som en af Trumps ministre har udpeget. Det er ikke en karrierediplomat.

- Det er en mand, der aktivt har arbejdet for, at Trump skulle komme til som præsident, forklarer Mette Nøhr Claushøj.

Høringerne i Kongressen skal afgøre, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod Trump, hvilket i sidste ende kan medføre, at han må forlade sin post.

I onsdagens høring har Sondland forklaret, at præsidenten - efter hans opfattelse - har blokeret for militærhjælp til Ukraine i forbindelse med sit ønske om, at den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, satte gang i en efterforskning af Joe Biden og Bidens søn Hunter Biden.

Sønnen tog i 2014 imod en højt betalt stilling i et ukrainsk energikonsortium.

- Man kan ikke komme uden om nu, at der er beviser nok, lyder det fra Mette Nørh Claushøj efter Gordon Sondlands forklaring.

Hun peger videre på, at Det Hvide Hus har muligvis forsøgt at gøre den amerikanske EU-ambassadør til syndebuk i sagen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at når han siger, hvad han gør i dagens høring, så er det, fordi der har været tegn på fra Det Hvide Hus' side, at man ville give ham skylden for det hele, siger Mette Nøhr Claushøj.