USA-kender efter høring: Overbevist om rigsretssag mod Trump

Dermed har hun også fulgt med i rigsretsprocessen, der prøver at finde frem til, om Donald Trump misbrugte sin magt og begik en alvorlig forbrydelse, da han i sommer ringede til sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, og bad ham undersøge demokraten Joe Bidens søn.

- Vi fandt ud af, at der har været endnu en telefonsamtale, der har handlet om at presse ukrainerne til at undersøge Biden-familien for til gengæld at få udbetalt en hel masse penge fra USA, som de skulle bruge til at forsvare sig med over for Rusland, siger Mette Nøhr Claushøj.

Afsløringen kom frem, i forbindelse med at USA's topdiplomat i Ukraine, Bill Taylor, under høringen blandt andet oplyste om en samtale med USA's ambassadør i EU, der fortalte Bill Taylor, at Donald Trump havde større interesse i at finde smuds på Joe Biden, end han havde i selve Ukraine.

- Trump gik mere op i undersøgelserne af Biden, sagde Taylor blandt andet under afhøringen.

Efter at have fulgt med i onsdagens afhøring er Mette Nøhr Claushøj fortsat overbevist om, at det vil ende i en rigsretssag mod Donald Trump.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at der kommer en rigsretssag.

- Jeg kan ikke forestille mig, at Demokraterne ville være gået så langt, som de er med offentlige høringer og den slags, hvis ikke de var sikre på, at de ville have flertal for, at der rent faktisk også bliver rejst en rigsretssag, som i givet fald skal føres i Senatet.

- Det tror jeg, vi kommer til at se inden ikke alt for mange uger, siger hun.

Ender sagen i en rigsretssag, kan det i yderste tilfælde føre til, at Donald Trump må forlade sin præsidentpost.

Det afhænger imidlertid af hans republikanske partifæller, der i sidste ende stadig vil have magten til at kunne bremse en sådan udvikling.