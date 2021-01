Delstaten Georgias øverste valgansvarlige, den republikanske indenrigsminister Brad Raffensperger, har officielt bekræftet Joe Bidens valgsejr i Georgia. Men USA's præsident Trump har presset på for at få Raffensperger til at "regne på det igen" og finde 11.780 Trump-stemmer, skriver Washington Post. (Arkivfoto)

USA-kender: Trump-opkald en rygende pistol

Donald Trumps forsøg på at snyde og true sig til en valgsejr i Georgia giver ikke mening, siger en dansk ekspert. Trump har indtil nu tabt over 60 retssager.

Det blev søndag afsløret, at USA's præsident har forsøgt at presse indenrigsminister Brad Raffensperger i Georgia til at vende Trumps nederlag i delstaten ved præsidentvalget 3. november.

