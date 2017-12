USA-kender: Alabama-nederlag rammer Trumps reformchancer

På samme tid gør det livet noget sværere for præsident Donald Trump, der sammen med Republikanerne i forvejen havde et snævert flertal i Senatet. Nu er flertallet nede på et enkelt sæde.

Det siger Søren Dal Rasmussen, der er analytiker for netmediet kongressen.com og bosat i USA.

- Allerede nu bliver det sværere for Republikanerne og Trump at få eksempelvis en skattereform igennem. Hvis de ikke når det før januar, hvor Doug Jones træder til i Senatet, så kan de ikke miste en eneste stemme, når de skal have reformen igennem, påpeger han.

Roy Moore var på forhånd favorit til at vinde pladsen i Senatet, selv om han er blevet anklaget for ni tilfælde af seksuelle krænkelser mod unge kvinder.

En af de ni var kun 14 år, da den dengang 32-årige Moore angiveligt gjorde tilnærmelser til hende. Moore er i dag 70 år.

Anklagerne er den væsentligste grund til, at Doug Jones løb med sejren, vurderer Søren Dal Rasmussen. Men der var også en anden væsentlig faktor, mener han.

- To ting gør sig gældende for, at Alabama faldt ud til Demokraterne. For det første var Moore en utroligt upopulær kandidat, der er blevet anklaget for overgreb på ni kvinder. Det er ikke noget, der huer i den måske mest konservative delstat i landet, siger han.

- For det andet var Moore et offer for en antitrumpbølge. Trump er utroligt upopulær på national plan, og det har spillet ind på særligt det afroamerikanske vælgerkorps i Alabama, siger Søren Dal Rasmussen.

Det er første gang i 25 år, at en demokrat er blevet valgt som senator i det ellers dybt konservative Alabama.