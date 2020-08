USA importerer melodigrandprix

Med Eurovision som inspiration importerer USA formatet for verdens største sangkonkurrence under navnet "The American Song Contest".

Det skriver det amerikanske medie Variety.

Ifølge Variety er den amerikanske variant af festen skemalagt til at debutere omkring juletid i 2021.

Som formatet ser ud lige nu, vil deltagere fra alle 50 amerikanske delstater mødes først i kvalifikationsrunder, så semifinaler og til sidst i en stor fest af en finale.

Deltagerne kommer til at kæmpe om point fra både et dommerpanel og ved en afstemning blandt seere.

Blandt bagmændene på projektet står blandt andet Christer Björkman, der deltog i Eurovision 1992, hvor han repræsenterede Sverige med sangen "I morgen er en anden dag".

- Eurovision har været et drømmeprojekt for mig, siden jeg var dreng.

- At få chancen for at gøre brug af alt den viden, jeg har om programmet, og at få lov til at skabe det fra bunden og bringe det til et publikum, der ikke har noget kendskab til formatet, er et kæmpe privilegie, siger han til Variety.

Også produceren Ben Silverman, der tidligere har haft succes med at importere fjernsynsprogrammerne "The Office", "Big Brother" og "Det svageste led" til et amerikansk publikum, er med i projektet.

Han mener, at en amerikansk version af den populære sangkonkurrence kan være med til at samle et ellers splittet USA.

- USA er mere splittet end nogensinde før, og så mange emner deler det amerikanske folk. Det er kulturen, der i sandhed formår at samle os.

- Den samler os i en fejring af dens mangfoldighed. Musikken gør det samme med dens evne til at samle folk omkring kærligheden til den, siger Ben Silverman.