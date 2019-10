USA i knibe: Vil gå langt for at Nokia og Ericsson sikrer 5G

For regeringen i Washington ønsker at holde det kinesiske Huawei væk. USA har ikke egne virksomheder, der kan rulle det nye mobilnetværk ud.

USA overvejer at give finske Nokia og svenske Ericsson gunstige økonomiske betingelser for at udvikle et 5G-netværk i landet.

Det skriver avisen Financial Times tirsdag.

Ifølge avisen har embedsmænd i USA's regering foreslået at give billige lån til de to nordiske virksomheder, der er de eneste reelle rivaler til Huawei.

Huawei modtager ifølge Financial Times milliarder i støtte fra den kinesiske stat.

- Vi opgav vores overlegne færdigheder i produktionen af teleudstyr for flere årtier siden, og nu indser vi, at det måske ikke var det bedste valg af nationale sikkerhedsgrunde, siger en højtplaceret embedsmand til avisen.

- Næsten ethvert ministerium og agentur leder lige nu desperat efter måder at komme ind i spillet igen.

- Hvis vi ikke gør det, så vil Huawei snart være den eneste mulighed for at udrulle et 5G-netværk, siger embedsmanden.

Huawei sælger i dag 28 procent af verdens teleudstyr ifølge analysefirmaet Dell'Oro.

Andre dele af regeringen har forsøgt at presse de amerikanske virksomheder Oracle og Cisco til at gå ind på dette marked, så USA selv har kapaciteten til at fremstille de nødvendige komponenter.

Begge selskaber har ifølge kilder svaret tilbage, at det ville være alt for dyrt og tage alt for lang tid at stable på benene.