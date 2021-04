Se billedserie Den sorte amerikaner George Floyd blev sidste år anholdt, da han var mistænkt for at have betalt med en falsk 20 dollarseddel. Foto: Imagespace/Mediapunch/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: USA har taget første skridt med Floyd-dom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

USA har taget første skridt med Floyd-dom

Joe Biden mener, at dommen i George Floyd sagen kan være et gigantisk skridt fremad. Men eksperter vurderer, at det er for tidligt at spå om betydningen.

Verden - 21. april 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det var en enig jury, der tirsdag lokal tid afgjorde den hvide, tidligere politibetjent Derek Chauvins skæbne i Minnesota i USA. Chauvin blev kendt skyldig i alle anklager i sagen om den sorte amerikaner, George Floyds død. Han døde 25. maj sidste år, efter at Derek Chauvin havde haft sit knæ på hans hals i over ni minutter under en voldsom anholdelse i byen Minneapolis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger