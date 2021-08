USA har svært ved at få afghanske støtter bragt i sikkerhed

Afghanere, der har arbejdet for det amerikanske militær, har svært ved at slippe ud af Afghanistan.

Den islamistiske Taliban-bevægelse er ifølge Biden samarbejdsvillig med hensyn til evakuering fra Kabul af amerikanere og andre udlændinge, men ikke når det kommer til USA's afghanske allierede, som Biden betegner de lokale, der har arbejdet for amerikanerne.

- De samarbejder og lader amerikanske borgere slippe ud, amerikansk personel, ambassader og så videre, men vi har det noget sværere med dem, som hjalp os, da vi var der, siger Biden.

Han uddyber ikke, hvilke vanskeligheder, der er tale om, men oplyser, at der stadig er mellem 10.000 og 15.000 amerikanske statsborgere i landet og mellem 50.000 og 65.000 afghanere, der har arbejdet for USA. Tallet inkluderer afghanernes familier.

Siden søndag har Taliban etableret kontrolposter i Kabul. Blandt andet på alle veje, der fører til lufthavnen. Ifølge ABC News bliver kontrollen løbende skærpet.

Bidens beslutning om at trække alle amerikanske soldater ud af Afghanistan har ført til kaotiske scener de seneste dage, hvor op til 11.000 amerikanere samt andre udlændinge og titusindvis af afghanere forsøger at komme ud af landet. Blandt andet med fly fra hovedstaden Kabul.

Billeder af tusindvis af civile, der desperat forsøgte at få plads på et fly i lufthavnen i Kabul, har udløst kritik fra begge fløje i amerikansk politik om, at Bidens plan for tilbagetrækningen var mangelfuld.

I interviewet med ABC News siger Biden, at "kaos" i Afghanistan var uundgåeligt, da USA besluttede at trække sig ud af landet efter to årtier med krig.

Efter tilbagetrækningen, der blev indledt i foråret og skal være færdiggjort inden udgangen af august, indledte Taliban en offensiv.

Den kulminerede søndag med indtoget i Taliban.

Biden oplyser til ABC News, at såfremt alle amerikanske statsborgere ikke er evakueret inden 31. august, vil USA lade en del soldater blive i Afghanistan.

- Hvis der er amerikanske borgere tilbage, så vil vi blive for at få dem alle ud, siger præsidenten.