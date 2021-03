USA har rundet 100 millioner vaccinedoser

Der er skudt over 100 millioner vaccinedoser i armene på amerikanerne.

35 millioner mennesker er færdigvaccinerede. Det svarer til omkring hver tiende indbygger i landet.

Det viser en opgørelse fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Tallene er opgjort fredag morgen klokken 06.00 lokal tid.

Samtidig lyder status, at der er sendt over 131 millioner doser ud til klinikker i USA, hvor de er klar til at blive fordelt.

Præsident Joe Biden sagde inden sin tiltrædelse i januar, at han har et mål om, at der skulle være givet 100 millioner doser inden for hans første 100 dage på posten.

Biden har fredag været præsident i 51 dage.

Tallene fra CDC viser også, at der i de seneste to uger i gennemsnit er givet omkring to millioner vaccinedoser dagligt i USA. Det er mere end dobbelt så mange som omkring nytår.

Det er 15 dage siden, at USA rundede 50 millioner vaccinedoser.