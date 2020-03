USA har overhalet Kina i antallet af coronatilfælde

Den amerikanske præsident, Donald Trump, fortæller på et pressemøde ifølge den britiske avis The Guardian, at den store stigning af smittetilfælde i landet skyldes, at der bliver testet mange.

Han blev samtidig forelagt nyheden om, at USA har overhalet Kina, hvilket han afviste.

- Du ved ikke, hvad tallene er i Kina, siger han ifølge The Guardian.

Virusset startede i Kina, men har siden bredt sig til stort set alle verdens lande. USA har den seneste tid været hårdt ramt, da smittetallet er steget eksplosivt.

I USA er 1178 personer døde af virusset, mens der i Kina er registreret 3291 coronarelaterede dødsfald.

Det land med flest døde er Italien, hvor 8215 personer er døde.

Særligt storbyen New York har været hårdt ramt af virusset. Ifølge avisen The New York Times tegner byen sig for mere end halvdelen af alle tilfældene i landet.

I staten stiger dødstallet hurtigt. Tidligere torsdag oplyste delstatens guvernør, Andrew Cuomo, ifølge AFP, at 100 mennesker, der var smittet, var afgået ved døden på et døgn.

Han frygtede, at delstatens hospitaler vil blive overbelastet af de nye patienter, der ventes at blive indlagt inden for de kommende dage og uger.

New York, som har omtrent 11 millioner indbyggere, har da også taget flere drastiske tiltag i brug i et forsøg på at knække smittekurven. Derfor er gaderne tomme for mennesker, og flere butikker er lukket.