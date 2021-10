USA har haft ærlige og professionelle samtaler med Taliban

I udtalelsen gentager ministeriet dog, at Taliban vil blive bedømt på sine handlinger, ikke kun på sine ord.

Samtalerne fandt sted lørdag og søndag i Qatars hovedstad, Doha, mellem en amerikansk delegation og ledende medlemmer af Taliban.

Ifølge udenrigsministeriet fokuserede den amerikanske delegation på bekymringer vedrørende sikkerhed og terror, menneskerettigheder, herunder piger og kvinders rolle i samfundet, samt fri passage for både udlændinge og afghanere.

Parterne diskuterede også leveringen af amerikansk humanitær bistand direkte til det afghanske folk.

- Diskussionerne var oprigtige og professionelle, og den amerikanske delegation gentog, at Taliban vil blive bedømt ud fra sine handlinger og ikke kun sine ord, står der i erklæringen fra udenrigsministeriet ifølge Reuters.

USA har ifølge nyhedsbureauet AFP opretholdt kontakten med Taliban, siden den islamistiske bevægelse i august erobrede Kabul og overtog magten i Afghanistan, samtidig med at USA og dets allierede var i færd med at trække sine tropper ud af landet.

Weekendens møde var det første siden tilbagetrækningen, hvor USA igen skulle se sin gamle fjende i øjnene.

- Vi vil presse Taliban til at respektere alle afghaneres rettigheder - heriblandt kvinder og pigers - og til at danne en inkluderende regering med bred opbakning, sagde en talsperson for USA's udenrigsministerium fredag ifølge AFP.

- Vi vil også presse Taliban til at lade humanitære organisationer få fri adgang til kriseramte områder, da Afghanistan står over for udsigten til en alvorlig økonomisk sammentrækning og en humanitær krise.

Ifølge talspersonen betyder weekendens møde dog ikke, at USA anerkender Taliban som Afghanistans reelle ledere.