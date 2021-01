USA registrerede torsdag 4033 dødsfald med coronasmittede. Det er det hidtil højeste under pandemien.

USA har for første gang 4000 coronadøde på et døgn

USA har flest dødsfald på verdensplan i absolutte tal, men er nummer 11 i forhold til dødsfald per indbygger.

USA har for første gang registreret mere end 4000 coronadødsfald på et døgn.

Torsdag blev der registreret 4033 dødsfald, og det var tredje dag i træk med en rekord i antallet af døde.

Det viser tal fra Johns Hopkins University, skriver mediet CNN.

Der blev samtidig registreret 266.000 nye smittetilfælde, hvilket bringer det samlede antal under pandemien op på knap 22 millioner.

Tallet frygtes at stige til mellem 405.000 og 438.000 frem mod udgangen af januar.

Det vurderer The Centers for Disease Control and Prevention, der er USA's pendant til Statens Serum Institut, skriver CNN.

USA er i øjeblikket i gang med at vaccinere den første del af befolkningen - i første omgang ældre og sundhedspersonale.

Fra flere sider har der været kritik af, at udrulningen af vacciner går for langsomt.

USA har indtil videre givet første stik til omkring seks millioner borgere, hvilket kun er omkring en tredjedel af de 21 millioner vacciner, som landet har modtaget.

For at få mere fart på vaccinationerne har den amerikanske regering onsdag indgået en aftale med 19 apotekerkæder om at hjælpe med vaccinationerne. Det skal ske fra 40.000 centre rundt i USA.

I absolutte tal er USA det land i verden med flest rapporterede dødsfald med coronasmittede.

Hvis man tager højde for antallet af indbyggere, er USA dog kun nummer 11 på listen over flest dødsfald på verdensplan. Det viser en opgørelse fra analysevirksomheden Statista.

USA har 1095 dødsfald per en million indbyggere. Listen toppes af Belgien med 1731 dødsfald per en million indbyggere efterfulgt af Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Italien og Nordmakedonien.

Danmark har 249 dødsfald per en million indbyggere og er nummer 60 på listen.

Der er stor forskel på, hvordan og hvor gode landene er til at rapportere dødsfald med coronasmittede, og derfor kan man ikke nødvendigvis sammenligne tallene en til en.