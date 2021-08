USA har doneret over 110 millioner vaccinedoser

I alt har 65 lande modtaget doser fra USA.

- Disse donationer fra USA er gratis. Vi sælger dem ikke. Ingen bliver favoriseret, og der er ingen krav tilknyttet. Vi gør det for at redde liv. Så enkelt er det, siger præsident Joe Biden.

Hovedparten er doneret via Covax, der er et internationalt samarbejde om at forsyne udviklingslande med vacciner.

Men USA har også samarbejdet med organisationer som Den Afrikanske Union og Caricom, der er en mellemstatslig organisation for lande i Caribien.

Blandt de store modtagere af doser fra USA er Indonesien, Filippinerne, Colombia, Vietnam, Bangladesh, Pakistan og Sydafrika, skriver nyhedsbureauet AFP.

Forsendelserne er "bare begyndelsen på administrationens bestræbelser på at levere vacciner til verden", hedder det i erklæringen fra Det Hvide Hus.

Det er en henvisning til, at USA senere i august vil begynde at afskibe yderligere 500 millioner doser, som den amerikanske stat køber hos Pfizer, og som den tidligere har lovet at ville donere til 100 lavindkomstlande.

Donationerne kommer på et tidspunkt, hvor den ekstra smitsomme Delta-variant skaber bekymring verden over.

USA har dog kapacitet til at dele mange flere doser ud til lande, hvor en langt mindre andel af befolkningen er færdigvaccineret end tilfældet er i USA. Det mener Gregg Gonsalves, assisterende professor i epidemiologi ved Yale School of Public Health.

At hjælpe resten af verden vil desuden også gavne USA i dets egen kamp mod smittespredning, tilføjer Gregg Gonsalves.

- Hvis vi ikke kontrollerer det alle steder, så kan vi ikke kontrollere det noget sted, siger han om pandemien til nyhedsbureauet Reuters.