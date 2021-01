USA gransker om ministerie-ansatte ville omgøre valgresultat

USA's justitsministerium har sat en intern undersøgelse i værk, som skal afklare, om ansatte i ministeriet har forsøgt at bruge deres beføjelser til at omgøre resultatet af præsidentvalget i november.

Avisen New York Times skrev fredag aften, at daværende præsident Donald Trump i december talte med en højtstående embedsmand om at afsætte den fungerende justitsminister, Jeffrey Rosen.

Rosen havde afvist at gribe ind og prøve at annullere valgresultatet fra Georgia, som var en af de stater, hvor Trump tabte til Joe Biden. Kun 12.000 stemmer skilte de to præsidentkandidater i delstaten.

Siden valget 3. november har Trump gentagne gange hævdet, at Biden kun vandt ved hjælp af omfattende valgsvindel og at der var enorme uregelmæssigheder ved valget.

Han har dog ikke fremlagt beviser for sine påstande, der er blevet afvist af omkring 60 domstole, herunder USA's højesteret.

Jeffrey Clark, der var fungerende chef for ministeriets civile afdeling, støttede ifølge New York Times Trumps påstand om, at valget var blevet stjålet fra ham.

Og han pressede andre ansatte i ministeriet til at hjælpe Trump med at omgøre resultatet, har nogle af dem fortalt til New York Times.

Clark og Trump drøftede ifølge avisen at få ham ind på posten som justitsminister i stedet for Rosen. Derpå skulle Clark have indledt en undersøgelse af det påståede valgfusk.

Den plan røg imidlertid i vasken, efter at andre højtstående embedsmænd i ministeriet truede med at sige op, hvis Clark blev gjort til fungerende justitsminister.

Jeffrey Clark har blankt afvist, at han skulle have haft planer om at få Jeffrey Rosen væk fra posten.

Hverken Trump, Rosen eller justitsministeriet har officielt reageret på anklagerne, der er kommet frem i New York Times og siden også i Washington Post.

Den generalinspektør, der skal undersøge sagen, har et mandat der er begrænset til at undersøge, hvad der er foregået i justitsministeriet.

Derfor vil daværende præsident Trump ikke være omfattet af undersøgelsen.

Tidligere er der kommet en optagelse frem, hvor Trump i en telefonsamtale presser på for at få Georgias øverste valgansvarlige til at "finde" de knap 12.000 stemmer, som Trump manglede for at vinde i Georgia.