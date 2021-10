USA gør nyt forsøg på at få fat på Assange

Australieren Julian Assange har i store dele af sit liv været på kant med myndighederne. Som teenager opdagede han, at han havde et talent for at hacke computere.

I 2006 stiftede den i dag 50-årige Assange organisationen og hjemmesiden WikiLeaks. Den inviterede whistleblowere til at indsende hemmelige papirer, der kunne blive offentliggjort her.

Og i 2010 offentliggjorde siden 470.000 hemmelige, amerikanske militærpapirer fra USA's krige i Irak og Afghanistan.

Senere blev endnu 250.000 dokumenter offentliggjort, og så begyndte de problemer, som Assange igen står over for på onsdag.

Da begynder en appelsag i den britiske hovedstad, London, hvor USA kræver Assange udleveret til retsforfølgelse for at have afsløret de hemmelige papirer.

Assanges liv har ikke været det samme siden 2010.

Oven i hans problemer med de hemmelige amerikanske papirer blev han anklaget for seksuelle overgreb på to kvinder i Sverige.

Han afviste og sagde, at forholdene var frivillige.

Sverige krævede ham udleveret fra London, hvor han opholdt sig.

Det afviste Assange, som betegnede det som en sammensværgelse, der havde til formål at udlevere ham til USA for at blive retsforfulgt for militærpapirerne.

I 2012 søgte han tilflugt på Ecuadors London-ambassade. Her opholdt han sig i en årrække og fik også ecuadoriansk statsborgerskab.

I 2019 annullerede Ecuador imidlertid hans statsborgerskab, og hans tid på ambassaden sluttede kort efter, da britisk politi trak ham ud af bygningen.

Han blev dømt 50 ugers fængsel for at have brudt betingelserne for at være løsladt mod kaution, da han flygtede ind på ambassaden.

Samtidig indledte USA en sag for at få ham udleveret.

Imens opgav Sverige sit krav om at få ham udleveret. Sagen var "ikke stærk nok", sagde den svenske anklagemyndighed ifølge AFP.

I februar 2020 begyndte sagen om udlevering til USA, men den blev meget forsinket på grund af coronapandemien.

Den 4. januar i år afgjorde domstolen, at Assange ikke skal udleveres, fordi han er selvmordstruet.

I USA var reaktionen skuffelse. Dommeren havde efter amerikansk opfattelse lagt for lidt vægt på de eksperter, der sagde, at han ikke er selvmordstruet.

Så nu prøver amerikanerne igen, og Assange sidder fortsat fængslet.

Han blev ikke løsladt efter dommen i udleveringssagen, fordi domstolen frygter, at han vil forsvinde.

Der er afsat to dage til høringen om udlevering.

USA vil, hvis han udleveres, rejse 18 anklager mod ham i forbindelse med offentliggørelsen af militærpapirerne fra 2010.

Han risikerer op til 175 års fængsel, skriver AFP, der også har talt med hans forsvarer, franskmanden Antoine Vey.

Han siger, at Assange "er meget bange, både psykisk og fysisk".

Vey tilføjer, at Assanges tilstand er blevet forværret siden dommen i januar.

- Da hans helbred ikke er blevet bedre, er der ikke nye elementer, som vil føre til, at appeldommerne ændrer beslutningen om at afvise udlevering, mener han.

- Det er et spørgsmål om liv eller død, tilføjer den franske forsvarer.