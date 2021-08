USA godkender tredje vaccinestik til udsatte

Dermed bliver det muligt for personer med svækket immunforsvar at få et tredje stik med en vaccine fra enten Moderna eller fra Pfizer/BioNTech.

Det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, godkender brugen af et tredje vaccinestik. Det kaldes også et boosterstik.

Dermed slutter USA sig til en række andre lande, hvor myndighederne også planlægger at stikke folk en tredje gang med en vaccine mod coronavirus.

Blandt andet i Tyskland planlægger man ligesom i USA at tilbyde personer med nedsat immunfunktion et tredje stik.

I Israel vil myndighederne tilbyde et tredje stik til folk over 60 år for at bremse smitten med Delta-varianten.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har gentagne gange opfordret landene til at vente med at give tredje stik til deres borgere, indtil en større del af verdens befolkning er færdigvaccineret.