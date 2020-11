USA godkender den første coronatest til hjemmebrug

Den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) har udstedt en nødgodkendelse til den første coronatest til hjemmebrug, som kan give svar inden for 30 minutter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Testen, der kan bruges én gang til at tage prøver gennem næsen, er blevet godkendt til brug derhjemme for personer over 14 år.

Amerikanere vil kunne få udleveret testen på recept, hvis deres læge mistænker, at de er smittet med coronavirus.

Flere andre coronatest er blevet godkendt til hjemmebrug, men de skal først sendes til analyse, før man kan få svaret på testen.

- Dette er den første test, som man selv kan bruge og som kan give svar derhjemme, siger Stephen Hahn, der er leder af FDA, i en meddelelse.

- Denne nye testmulighed er et vigtigt fremskridt for at kunne håndtere pandemien og reducere smittens pres på samfundet.

Testen er produceret af den amerikanske medicinalvirksomhed Lucira Health.

Den vil også kunne bruges på eksempelvis hospitaler, oplyser FDA.

Men hvis den bruges på personer under 14 år, vil prøven skulle tages af sundhedspersonale.

De seneste uger er der kommet positive meldinger om effekten af mulige coronavacciner fra medicinalvirksomhederne Pfizer og Moderna.

Men coronatest er fortsat en vigtig faktor i arbejdet med at overvåge og bremse coronasmitte.

- Vi ser frem til proaktivt at arbejde med testudviklerne for at understøtte tilgængeligheden af hjemmetest, siger Jeff Shuren, der er leder af FDA's afdeling for medicinsk udstyr.

USA har søndag oversteget 11 millioner bekræftede smittetilfælde. Det skete, blot otte dage efter at landet passerede 10 millioner smittede.