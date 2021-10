USA giver grønt lys til nye boostervacciner

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har onsdag aften dansk tid godkendt, at vaccinerne fra Moderna og Johnson & Johnson kan gives som tredje stik for at yde ekstra beskyttelse mod covid - 19.

Hidtil har det kun været vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der har været brugt som tredje stik i USA, men nu vil i alt tre vacciner være godkendt som boosterstik. I USA tilbyder man et tredjestik til folk over 65 år, kronisk syge og sundhedsarbejdere.

- Tilgængeligheden af disse godkendte boostervacciner er vigtigt for den fortsatte beskyttelse mod covid-19, siger konstitueret kommissær for FDA Janet Woodcock.

Samtidig udtaler FDA, at det i øjeblikket er ved at vurdere fordele og ulemper for at se, om man også kan tilbyde det tredje vaccinestik til folk i alderen 40-64 år.

- Der er belæg, der antyder, at det måske i fremtiden vil give mening at udvide aldersgruppen for dem, der kan få et tredje stik, sagde talsmand fra FDA Peter Marks på en pressekonference.

- Det er noget, som vi holder tæt øje med.

Ifølge FDA er det altså nu sikkert at krydsvaccinere ved tredje stik. Det betyder, at man kan få sit tredje stik med vaccinen fra Moderna, selv om man for eksempel i første omgang blev vaccineret med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

FDA erkender i samme ombæring dog, at det endnu ikke står klart, om der er nogen kombinationer af vacciner, der yder bedre beskyttelse end andre.

Cirka 11,2 millioner mennesker i USA har fået et tredje stik med en vaccine mod covid-19. I alt 56 procent af befolkningen - svarende til cirka 187 millioner mennesker - er færdigvaccinerede.