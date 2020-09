USA genindfører sanktioner mod Iran og truer FN-lande

USA lover samtidig at straffe alle FN-lande, der ikke efterlever sanktionerne.

- I dag byder USA stort set alle tidligere afsluttede FN-sanktioner mod Iran velkommen tilbage, siger Pompeo i meddelelsen.

Ifølge udenrigsministeren gælder sanktionerne igen fra midnat natten til søndag dansk tid.

Den amerikanske regering lover, at det vil få "konsekvenser" for de FN-lande, der ikke følger trop. Det betyder blandt andet, at lande kan blive nægtet adgang til USA's finansielle markeder, hvis de trodser sanktionerne.

- Hvis FN's medlemslande ikke opfylder deres forpligtelser i forhold til at implementere de her sanktioner, så er USA klar til at bruge vores autoritet til at indføre konsekvenser for de fejl, siger Mike Pompeo.