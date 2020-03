USA fraråder forsamlinger på flere end 50 personer

Amerikanere anbefales således enten at aflyse eller udsætte begivenheder, hvor der ventes at deltage flere end 50 personer.

Meldingen kommer, efter at flere større byer i USA allerede har annonceret forbud mod større forsamlinger - ligesom at barer og restauranter i flere byer er lukket ned. Det skriver NBC News.

- Anbefalingen gives i et forsøg på at reducere introduktionen af virusset i nye samfundsgrupper og for at sænke spredningen af virusset i samfundsgrupper, der allerede er ramt, skriver CDC på sin hjemmeside.

Myndigheden tilføjer, at vejledningen "ikke har til formål at suspendere de råd, der gives fra lokale sundhedsmyndigheder".

På et pressemøde kort før midnat dansk tid sagde den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, at man vil udvide testning for coronavirus, så der nu er over 2000 laboratorier over hele landet klar til at behandle de mange tests. Det skriver BBC.

I ti stater vil drive-in tests også blive muligt, lyder det fra Mike Pence.

Antallet af smittede med coronavirus i USA er steget til flere end 3000. Alene det seneste døgn er der registreret flere end 800 nye smittetilfælde, heraf 200 i New York.

New York har tilsluttet sig flere amerikanske storbyer og lukket skolerne fra mandag morgen.

Søndag aften dansk tid sænkede den amerikanske centralbank for anden gang på 12 dage renten og præsenterede samtidig flere tiltag, der skal dæmpe de økonomiske konsekvenser af coronavirusset.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, roser centralbankens tiltag. Han har ellers ofte været en hård kritiker af bankens beslutninger.