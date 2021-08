USA forventer alle evakueret ved deadline

Men landets præsident, Joe Biden, forventer, at USA er i mål med evakueringerne 31. august. Datoen er deadline for evakueringerne.

Der har været spekuleret i, om USA potentielt kunne forlænge fristen for evakueringer i Afghanistan.

Det sagde han tirsdag aften på et pressemøde.

Biden afklarede dog ikke, om USA kunne forlænge fristen. Men han understregede, at faren for amerikanske tropper i Afghanistan stiger for hver dag, de er til stede i Afghanistan.

- Jeg er opmærksom på den øgede risiko, som jeg er blevet briefet om og behovet for at have dette in mente.

- Det er ægte og betydelige udfordringer, som vi må have med i overvejelserne, sagde han.

Biden fortalte dog også, at han har bedt det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, om at udarbejde en plan for, hvordan en forlængelse af fristen ville kunne se ud.

Tirsdag var der samtidig virtuelt topmøde mellem G7-landenes ledere om situationen i Afghanistan. G7 består af USA, Storbritannien, Frankrig, Canada, Tyskland, Japan og Italien.

Efter topmødet lød det fra EU-præsident Charles Michel, at der i EU er bekymring for, om EU-borgere og andre kan komme sikkert til lufthavnen i Kabul og blive evakueret fra Afghanistan.

Han tilføjede, at EU har opfordret USA og andre partnere til at "sikre lufthavnen, så længe det er nødvendigt" for at få evakueret alle.

Afghanere kan ikke længere komme til lufthavnen i den afghanske hovedstad

Det sagde en talsmand fra Taliban tidligere på dagen.

- Vi forsøger at kontrollere situationen. Vejen til lufthavnen er blevet lukket nu. Afghanske statsborgere har ikke længere lov at tage dertil.

Det sagde talsmanden, Zabiullah Mujahid, på et pressemøde

- Udlændinge må tage dertil, men vi har stoppet for afghanske statsborgere.

Han begrundede beslutningen med, at sikkerheden i lufthavnen ikke er god.

Tusindvis af afghanere har forsøgt at flygte fra en fremtid med Taliban ved magten.

Taliban overtog magten i landet 15. august.

FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, har opfordret til, at der laves et system, der sikrer en tæt overvågning af Talibans handlinger.

- Vi har modtaget pålidelige rapporter om krænkelser begået af Taliban i Afghanistan - blandt andet summariske henrettelser og begrænsninger af kvinders frihedsrettigheder.

Det sagde hun i en tale tirsdag i FN's Menneskerettighedsråd, hvor hun ikke oplyste yderligere detaljer.

Med "summariske henrettelser" henviste hun til henrettelser, som begås uden forudgående rettergang.

Ifølge Bachelet har FN også fået meldinger om, at kvinder har fået udgangsforbud i nogle områder. Og at piger ikke får lov til at gå i skole.

Samtidig er der rapporter om, at Taliban går fra dør til dør. Det er for at finde lokale, som har støttet den tidligere regering.

I sidste uge forsikrede talsmand Zabiullah Mujahid på et pressemøde, at "ingen amerikanere eller andre udlændinge vil lide skade" i Afghanistan.

Mujahid sagde videre, at "vi ikke bærer nag over for nogen."