USA forfatter skudsikker Syrien-resolution til sikkerhedsråd

Derfor har USA forfattet et udkast til en ny resolution for det krigshærgede land.

- Vi har forfattet et udkast til en våbenhvileresolution, som ikke giver mulighed for at slippe uden om, siger USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.

Resolutionen, der blev enstemmigt vedtaget i FN's Sikkerhedsråd for to uger siden, har slået fejl, mener Haley.

Haley påpeger, at resolutionen fra 24. februar efterlod smuthuller for "Iran, Rusland og den syriske præsident, Bashar al-Assad".

I Sikkerhedsrådet forsvarer Ruslands FN-ambassadør, Vassily Nebenzia, de fortsatte kamphandlinger i Ghouta.

Det syriske styre har "ret til at udrydde sikkerhedstruslen over for landets borgere" siger Nebenzia.

Ambassadøren beskriver Ghouta som en "terrorrede".

Siden 18. februar er 1160 mennesker dræbt i Østghouta ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR).

Det var en særdeles blodig uge i februar, da flere hundrede mennesker blev dræbt, der satte skub i diplomatiet.

Flere medlemmer af Sikkerhedsrådet blev enige om en resolution, der krævede 30 dages våbenhvile i Syrien.

Efter et par udsættelser af afstemningen om resolutionen blev medlemmerne enige om at stemme for, men den har ikke fungeret i praksis.

Kamphandlingerne fortsatte i Ghouta, da resolutionen var trådt i kraft.