USA fordømmer valgtrussel fra Venezuelas præsident

- Befolkningen i Venezuela bør have ret til at udtrykke deres holdninger og samtykke til styreform gennem en fri og retfærdig demokratisk proces, som er åben for alle kandidater, hedder det i en erklæring fra ministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Maduro sagde søndag, at tre oppositionspartier ikke skal have lov til at deltage i fremtidige valg, fordi de boykottede søndagens borgmestervalg i Venezuela.

Oppositionspartierne begrundede beslutningen med manglende tiltro til, at valget ville foregå efter reglerne.

- Maduros forsøg på at forbyde oppositionsparter fra præsidentvalg er endnu et ekstremt forsøg på at begrænse demokratiet i Venezuela og konsolidere magten i sit diktatoriske regime, skriver Heather Nauert, talskvinde i det amerikanske udenrigsministerium i et tweet ifølge AFP.

Ved søndagens valg i Venezuela sikrede Maduros socialistparti sig ifølge præsidenten selv 300 af de i alt 335 borgmesterposter, der var i spil.

Det endelige resultat af søndagens valg er endnu ikke offentliggjort.

Nicolas Maduro kom til magten i 2013, hvor han afløste afdøde Hugo Chávez.

Forinden havde Maduro i flere år været udenrigsminister, og desuden fungerede han op til Chávez' bortgang i 2013 som vicepræsident.