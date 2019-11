USA fordømmer brug af vold under uroligheder i Hongkong

USA opfordrer i meddelelsen Kina til at overholde sine løfter om, at Hongkong skal "nyde en høj grad af autonomi", og at befolkningens menneskerettigheder og ytringsfrihed skal respekteres.

- USA overvåger situationen i Hongkong med stor bekymring, siger Morgan Ortagus, der er talskvinde for USA's udenrigsministerium, i meddelelsen.

- Vi fordømmer vold fra alle sider og udtrykker vores sympati med ofrene for volden uanset deres politiske overbevisninger, fortsætter hun.

Meddelelsen kommer, efter at politiet i Hongkong søndag skød og sårede en ubevæbnet demonstrant. Han blev meldt i kritik tilstand, men var mandag uden for livsfare. Samme dag blev der sat ild til en mand under urolighederne.

De voldelige sammenstød har fået Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, til at stemple demonstranterne som "folkets fjende".

Natten til tirsdag dansk tid fortsætter hun kritikken af de demonstranter, som hun mener "paralyserer" byen. Hun betegner dem som "ekstremt egoistiske".

Samtidig oplyser en anonym, højtstående embedsmand i præsident Donald Trumps administration, at USA fordømmer den "unødvendige dødelige magtanvendelse" under de seneste uroligheder.

- Både politiet i Hongkong og demonstranterne har et ansvar for at deeskalere konflikten og undgå voldelige konfrontationer, siger embedsmanden.

Flere end 250 personer blev anholdt mandag, oplyser politiet. Dermed er der i alt blevet anholdt flere end 3000 personer, siden protesterne for alvor brød ud i Hongkong i juni.

Natten til tirsdag dansk tid er urolighederne fortsat for fuld styrke. Hongkongs urobetjente har affyret tåregas på et universitetscampus for at sprede demonstranter.

Flere skoler og universiteter har aflyst undervisningstimer på grund af urolighederne.

Flere togruter er lukket ned, ligesom at mange veje er afspærret på anden dag. Derudover er politiet blevet sat ind ved flere metrostationer for at sikre ro og orden.