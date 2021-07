USA følger Georgien nøje efter vold mod pride-march

Det amerikanske udenrigsministerium siger i en erklæring, at det følger udviklingen i Georgien meget nøje, og at det er opsat på at se de ansvarlige for vold mod fredelige demonstranter og journaliser blive draget til ansvar for deres handlinger ved en domstol.

I den amerikanske erklæring bliver der opfordret til, at de ansvarlige for vold mod en tv-fotograf, der blev dræbt, og mod LGBT-aktivister bliver stillet for retten.

Den amerikanske erklæring kommer samme dag, som den dræbte tv-journalist blev begravet.

- En stor folkemængde fulgte den dræbte, Alexander Lashkaravas, båre gennem Tbilisi, rapporterer georgiske medier.

Lashkarava blev fundet død i sin lejlighed, efter at han var blevet pryglet forud for den planlagte demonstration.

Over 50 journalister blev angrebet og såret af de voldelige grupper, som er imod LGBT-rettigheder.

Tusinder har også demonstreret mod regeringen, som til dels har holdt hånden over de voldelige grupper.

Det kontor, hvor Tbilisi Pride holder til, blev tidligere på måneden stormet af voldelige modstandere af LGBT-priden. De dansede og fejrede efterfølgende deres voldelige aktion foran parlamentsbygningen i Georgiens hovedstad.

Georgiens myndigheder havde ellers på forhånd lovet at beskytte paraden. Men landets premierminister, Irakli Gharibasjvili, kritiserede så LGBT-arrangementet. Han har betegnet paraden som "uacceptabel for en stor del af det georgiske samfund".

- Myndighederne har den frækhed at lægge ansvaret for disse homofobiske angreb på pride-arrangørerne ved at opfordre dem til at aflyse i stedet for at yde beskyttelse, hed det i en kommentar fra Denis Krivosjeev, vicedirektør for Østeuropa hos Amnesty International.

I de seneste år er synet på en lang række sociale spørgsmål generelt blevet mere liberalt i Georgien, og der er gennemført flere pride-arrangementer.

Men landet er stadig dybt konservativt, og den ortodokse kirke har stor indflydelse.

Georgiens præsident, Salomé Zurabisjvili, har derimod fordømt de voldelige pride-modstandere.

Georgien ophævede i 2000 en lov, der forbød homoseksualitet. I 2006 og igen i 2014 blev der indført love, der forbyder diskrimination på basis af blandt andet seksuel orientering og kønsidentitet.