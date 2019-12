I en menu på det amerikanske landbrugsministeriums hjemmeside var det i en periode muligt at vælge Wakanda på en liste overhandelspartnere.

Artiklen: USA fjerner superhelteland fra liste over handelspartnere

USA fjerner superhelteland fra liste over handelspartnere

Det fiktive land Wakanda fra "Black Panther" optrådte ved en fejl på liste over amerikanske handelspartnere.

USA's landbrugsministerium har fjernet tegneserielandet Wakanda fra en oversigt over handelspartnere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og The Guardian.

En softwareingeniør fra New York ved navn Francis Tseng opdagede i første omgang, at landet fra superheltefilmen "Black Panther" optrådte på en liste over lande, der har frihandelsaftaler med USA.

I en dropdown-menu på landbrugsministeriets hjemmeside kunne man vælge det fiktive land på lige fod med lande som Colombia, Guatemala og Peru.

- Jeg var helt forvirret i starten. Jeg troede, at jeg huskede det forkerte navn på landet og blandede det sammen med noget andet, siger Francis Tseng.

Muligheden for at vælge Wakanda på hjemmesiden er siden blevet fjernet.

En talsmand fra ministeriet siger til The Washington Post, at det virtuelle land blev tilføjet under en test. ved en fejl blev det ikke fjernet igen.

Det fiktive land Wakanda er hjem for superhelten Black Panther, der kommer fra Marvels tegneserieunivers. Wakanda ligger isoleret i Afrika og råder over det fiktive, magtfulde metal vibranium.

Filmen "Black Panther" fra 2018 var vildt populær særligt i USA.

I åbningsweekenden i februar solgte filmen billetter for over en milliard kroner i USA og Canada. Samlet set er filmen på verdensplan nummer 11 på listen over de film, der har indtjent flest penge nogensinde.

Filmen blev tildelt tre oscarpriser og var nomineret til yderligere fire.