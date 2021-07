USA fejrede friheden efter et år i mørket

Sådan lød det overvejende positive budskab, da præsident Joe Biden søndag symbolsk åbnede portene til Det Hvide Hus for at fejre USA's nationaldag med en tale foran cirka 1000 inviterede tilskuere.

Efter et år fyldt med isolation, smerte og sorg er USA tættere end nogensinde på at slippe ud af coronapandemiens klør.

- I år fejrer vi den 4. juli på en helt særlig måde, for vi er på vej ud af mørket efter et år med pandemi og isolation, et år med smerte, frygt og hjerteskærende tab, sagde præsidenten foran de fremmødte, der inkluderede militærfamilier og medarbejdere i frontlinjen mod pandemien.

- Vi ønsker aldrig igen at være, hvor vi var henne for et år siden i dag (4. juli, red), tilføjede han.

Søndagens sociale begivenhed var den største i Det Hvide Hus, siden Biden tiltrådte som præsident i januar.

Den inkluderede burgere, fyrværkeri og et tydeligt signal om, at amerikanerne med rette kan begynde at fejre en tilbagevenden til en mere normal hverdag efter en pandemi, der har kostet over 600.000 af deres landsmænd livet på mindre end 18 måneder.

USA fejrer 4. juli landets uafhængighed fra den britiske trone, og Biden drog i sin tale paralleller til den historiske begivenhed.

- For 245 år siden erklærede vi os uafhængige af en fjern konge. I dag er vi tættere end nogensinde på at kunne erklære os uafhængige af et dødeligt virus.

På trods af den primært positive tone så kom Biden søndag også med en enkelt advarsel til den amerikanske befolkning.

- Vi har fået tag på dette virus. Men forstå mig ret: Covid-19 er ikke besejret. Vi ved alle, at der er opstået stærke varianter såsom Delta-varianten, lød det fra præsidenten.

For selv om USA søndag havde en masse at fejre, så kunne Joe Biden samtidig konstatere, at han ikke nåede sit mål om, at 70 procent af alle amerikanske voksne skulle have modtaget mindst et skud med en coronavaccine inden nationaldagen.

Tallet ligger i øjeblikket omkring 67 procent, på et tidspunkt hvor USA's vaccineudrulning generelt er begyndt at gå langsommere.

Det har fået sundhedseksperter til at frygte, at coronavarianter som den nye og mere smitsomme Delta-variant, der først blev blev opdaget i Indien, kan få smittetallene i USA til at stige på ny.

Derfor opfordrede Biden søndag også alle ikke-vaccinerede amerikanere til at få et stik.

- Det er det mest patriotiske, du kan gøre, lød det fra præsidenten.

Pandemien førte sidste år til, at stort set alle offentlige fejringer i USA blev enten aflyst eller afholdt med skrappe restriktioner.