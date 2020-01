USA fastholder told på kinesiske varer indtil ny aftale

- Toldsatserne vil blive fastholdt, indtil der er en fase to. Hvis præsidenten hurtigt får en fase to, vil han overveje at droppe tolden. Hvis ikke, så bliver der ingen toldlempelser, siger Mnuchin ifølge AFP.

Onsdag ventes USA og Kina at underskrive en handelsaftale, der betegnes som første fase. Det sker ved en ceremoni i Det Hvide Hus med præsident Donald Trump og Kinas vicepremierminister, Liu He.

Aftalen fylder 86 sider, og ifølge Mnuchin vil indholdet, eller dele af det, blive offentliggjort.

- I morgen frigiver vi dokumenterne, og folk vil få mulighed for at se, at der er en meget detaljeret løsningsproces i tilfælde af uenigheder, siger han.

Inden de to lande blev enige aftalen i december, havde USA flere gange lagt pres på Kina ved at lægge yderligere told på kinesiske varer til en samlet værdi på flere hundrede milliarder dollar.

Kina svarede igen ved at øge tolden på import af amerikanske varer.

Aftalen i december blev indgået efter en 18 måneder lang handelskonflikt mellem de to lande. Efterfølgende meddelte Trump, at nye toldafgifter på kinesiske varer ikke ville blive indført.

Den langstrakte handelskrise mellem USA og Kina er begyndt, efter at Trump blev indsat som præsident i 2016.

Trump har kaldt Kinas handelsoverskud med USA for "det største tyveri i verdenshistorien" og har kritiseret sine forgængere for at lade det vokse.

Kina har i handelsaftalen forpligtet sig til at importere amerikanske varer og tjenesteydelser for yderligere 200 milliarder dollar over de næste to år. Det oplyste finansminister Mnuchin tirsdag i et interview med tv-stationen Fox.

Danske Bank mener, at handelsaftalen mindsker risikoen for en global recession.

- En væsentlig sky over global økonomi er lettet, og det giver grobund for en smule optimisme for 2020, skriver økonom Allan von Mehren, der er bankens Kina-specialist.