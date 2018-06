USA evakuerer ansatte fra Kina efter mystiske symptomer

USA har evakueret flere medarbejdere fra Kina, efter at medicinske undersøgelser har vist, at medarbejderne muligvis lider af symptomer svarende til dem, amerikanske diplomater oplevede i Cuba sidste år.

Hun fortæller, at et amerikansk hold af læger blev sendt til Kina for at undersøge amerikanske medarbejdere og deres familier, efter at en ansat ved et amerikansk konsulat i byen Guangzhou fik en mild hjerneskade efter en oplevelse med "unormal lyd og trykbølger".

- Som et foreløbigt resultat af undersøgelserne har udenrigsministeriet sendt en række personer hjem til USA for yderligere evaluering samt en omfattende vurdering af deres symptomer, siger Heather Nauert ifølge nyhedsbureauet dpa.

Avisen The New York Times skrev onsdag, at mindst to personer er blevet evakueret "efter at have hørt underlige lyde i Kina".

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, oplyste tirsdag, at der er blevet oprettet en særlig ekspertgruppe, der skal undersøge de "uforklarlige hændelser".

- Den præcise karakter af de skader, der har ramt det pågældende personale, og om der findes en fælles årsag til alle tilfældene, er endnu ikke fastslået, oplyste Pompeo i en erklæring.

Allerede i sidste måned var den amerikanske ambassade i Kina ude at advare amerikanere i landet på baggrund af de mystiske hændelser.

Hvis man pludselig oplever meget høje, gennemtrængende lyde eller mærker en underlig fornemmelse af tryk, skal man ikke forsøge at finde ud af, hvor det kommer fra, lød det fra ambassaden.

- Flyt dig i stedet væk til et sted, hvor lydene ikke er, skrev ambassaden i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sidste år kom det frem, at 24 amerikanske diplomater og familiemedlemmer på mystisk vis havde fået permanente høreskader eller hjerneskader under deres ophold i Cuba. Det skete efter oplevelser af høje lyde og fornemmelse af tryk.

USA undersøgte, om de var blevet angrebet med ultralydsenheder. Sagen førte til, at USA udviste en række cubanske diplomater.