USA er tæt på at lande endnu en corona-hjælpepakke

USA er "tæt på" at have en hjælpepakke klar, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser af virusudbruddet.

Han siger, at Republikanerne er tæt på at lande en aftale med Demokraterne, og at en beslutning kan blive truffet allerede mandag.

Pakken skal hjælpe små virksomheder, der er blevet ramt af coronaviruspandemien.

Tidligere søndag sagde den demokratiske leder i Senatet, Chuck Schumer, at han håbede, at en aftale med republikanerne kunne nås allerede på søndag aften.

Samtidig advarede Schumer om uenigheder fra begge parter. Demokratiske ledere ønsker flere penge til små virksomheder, end hvad republikanerne har foreslået.

Demokraterne har også søgt om flere penge til statslige og lokale myndigheder, hospitaler og fødevarehjælp til fattige borgere, hvilket ikke umiddelbart er med i den hjælpepakke, der er ved at lande.

Første hjælpepakke i USA under coronakrisen blev vedtaget i slutningen af marts.

Her godkendte Senatet en coronapakke, der indeholdt økonomisk hjælp for 2200 milliarder dollar. Senere stemte Repræsentanternes Hus som ventet ja til samme pakke. Beløbet svarede til 15.000 milliarder kroner.

Pakken indeholdt kontante udbetalinger til amerikanske skatteydere og flere hundrede milliarder dollar i tilskud og lån til små virksomheder og kernebrancher.

Pakken hjalp også hospitaler, der havde behov for medicinsk udstyr, og udvidede støtten til arbejdsløse.