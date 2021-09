USA er klar med droner mod terrorister

- Da jeg kredsede med vores Predator over Tarnak-lejren, et støvet virvar af forbundne mudderbygninger lige uden for Kandahar, så vi en bemærkelsesværdigt høj mand i hvide klæder. Han blev behandlet med stor respekt af en gruppe mænd, skriver Scott Swanson, der var pilot på flyvningen, i onlinemagasinet Breaking Defense.

Manden, som dronen fløj hen over, menes at have været Osama bin Laden.

Han blev et år senere berygtet i hele verden som leder af terrororganisationen al-Qeada og hovedmand bag terrorangrebet 11. september i New York og Washington D.C.

Nu 20 år senere er videreudviklede droner på vej til luftrummet over Afghanistan.

Med tilbagetrækningen fra Afghanistan er der ifølge Bret Velicovich, der er tidligere efterretningsekspert i USA's militær, stor sandsynlighed for, at droneangreb fremadrettet vil være amerikanernes primære middel i kampen mod terrorister i lande som Afghanistan.

- Da vi desværre ikke længere har folk nok på jorden, tror jeg helt bestemt, det er sådan, vi vil bekæmpe dem, siger han til Fox News.

De første flyvninger med Predator-droner blev foretaget af den amerikanske efterretningstjeneste CIA for 20 år siden.

Dengang havde dronerne ingen missiler. CIA var ikke sikker på, at man havde godkendelse til at dræbe Osama bin Laden.

Siden er droner blevet udrustet med missiler, og nu er droner et integreret våben i amerikansk militær.

Sidste uge udførte USA et droneangreb i Afghanistan som gengæld for et selvmordsangreb mod lufthavnen i Kabul.

I terrorangrebet døde over 170 mennesker, herunder 13 amerikanere.

Dagen efter dræbte USA to af bagmændene bag angrebet fra den afghanske gren af Islamisk Stat (IS-K). Det skete med et missil fra en drone.

USA har, ud over i Afghanistan, brugt droner mod mål i blandt andet Pakistan, Irak, Somalia, Yemen, Libyen og Syrien.

Droneangreb er i høj grad afhængige af efterretninger. Uden amerikanske soldater på jorden bliver det eksempelvis Taliban, der skal levere dem.

- Ville de potentielt give USA efterretninger, der betyder, at vi rammer deres politiske fjender og ikke IS-K-medlemmer?, spørger Bret Velicovich.

Han mener dog stadig, at droneangreb er helt nødvendige, hvis USA skal gøre sig forhåbning om at holde terrorister i skak, selv om tilbagetrækningen gør opgaven svær.

- Droneangreb betyder, at terrorister altid er på flugt og altid er bekymrede for, hvem der er efter dem. Det er vigtigt for amerikanernes sikkerhed, men det bliver en svær opgave i det her miljø, konstaterer Bret Velicovich.

USA vurderes i en analyse i avisen The Guardian at være den nation, der investerer mest i droneteknologi de kommende år. Men flere andre store nationer har også opdaget fordelen ved dronekrigsførsel, og området er i rivende udvikling.

Amerikansk militær er lige nu ved at udvikle flere droner, der skal varetage både kamp- og overvågningsopgaver.