USA er i gang med gengældelse for raketangreb i Irak

USA er ved at gennemføre et angreb som gengældelse for et raketangreb i Irak onsdag.

Det meddeler to amerikanske embedsmænd, der torsdag aften dansk tid udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Onsdag blev to amerikanere og en brite dræbt i et raketangreb på en militærbase nord for Iraks hovedstad, Bagdad. Derudover blev 14 såret.