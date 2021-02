USA er foruroliget over meldinger om militærkup i Myanmar

USA vil skride til handling over for de ansvarlige, udtaler Det Hvide Hus om situationen i Myanmar.

USA opfordrer Myanmars militær til at løslade anholdte politiske topfigurer i landet.

Det udtaler talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki i en pressemeddelelse natten til mandag dansk tid.

USA vil skride til handling over for de ansvarlige, lyder det videre.

- USA er foruroliget over meldinger om, at det burmesiske militær har taget skridt mod at underminere landets demokratiske overgang, herunder anholdelsen af statsleder Aung San Suu Kyi og andre civile embedsmænd i Burma, udtaler Jen Psaki, der bruger Myanmars tidligere navn, Burma.

Både Myanmars de facto-leder, Aung San Suu Kyi, og landets præsident er blevet anholdt.

Det oplyste en talsmand for Suu Kyis regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), søndag aften dansk tid.

Natten til mandag meddeler Myanmars militær via tv, at hæren har taget kontrol over landet i et år. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki er den amerikanske præsident, Joe Biden, blevet briefet af USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, om situationen.

- Vi støtter fortsat Burmas demokratiske institutioner og opfordrer militæret og andre parter til at overholde demokratiske normer og retsstatsprincipper og løslade dem, der er tilbageholdt, udtaler Jen Psaki.

Militæret i Myanmar bestrider resultatet af sidste års valg.

Her vandt Aung San Suu Kyis parti en jordskredssejr i stil med den sejr, der i 2015 sikrede NLD regeringsmagten.

Men militæret, der stadig har stor magt i Myanmar, hævder, at der har været udbredt valgsvindel. Dette afvises af landets valgkommission.

- USA er imod ethvert forsøg på at ændre udfaldet af det seneste valg eller forhindre Myanmars demokratiske overgang, udtaler Jen Psaki.

Hun understreger samtidig, at USA holder nøje øje med situationen og står sammen med befolkningen i Myanmar.

Også USA's udenrigsminister, Antony Blinken, opfordrer militæret til at løslade Aung San Suu Kyi og andre tilbageholdte.

- Vi opfordrer de burmesiske militærledere til at løslade alle embedsmænd og ledere af civilsamfundet og respektere Burmas befolknings vilje, som blev udtrykt ved et demokratisk valg 8. november, udtaler Blinken ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også Australien opfordrer det myanmarske militær til at løslade de anholdte.

Udenrigsminister Marise Payne siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at hæren i Myanmar "endnu en gang forsøger at tage magten".