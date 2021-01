USA er bekymret over meldinger om vold og snyd i Ugandas valg

USA er "dybt bekymret" over meldinger om vold og uregelmæssigheder i forbindelse med Ugandas præsidentvalg.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium lørdag.

- Det ugandiske folk stillede op for at stemme ved det nationale valg 14. januar på trods af intimidering og frygt, udtaler talskvinde for ministeriet Morgan Ortagus i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.