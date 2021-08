USA-ekspert forventer guvernørs afgang efter krænkelsessager

Det mener Anders Agner Pedersen, chefredaktør for netmediet kongressen.com, efter at Cuomo ifølge en undersøgelse har krænket flere kvinder.

- Det politiske pres på Cuomo lige nu for at gå af som guvernør i New York er tonstungt. Ikke mindst i kølvandet af at præsident Joe Biden har været ude at sige, at han også mener, at Cuomo må gå af, siger Agner Pedersen.

En rapport har konkluderet, at demokraten Cuomo har udsat 11 kvinder for seksuelle krænkelser eller sexchikane. Flere af kvinderne er tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

- Jeg synes, at han bør træde af, sagde Biden på et pressemøde i Det Hvide Hus tirsdag, efter at konklusionerne var kommet frem.

Sidste år fik Cuomo stjernestatus i USA. Han holdt ærlige og empatiske pressemøder om coronakrisen. Disse stod i skarp kontrast til den daværende republikanske præsident, Donald Trumps, konstante nedtoning af pandemien.

Iagttagere spåede endda, at Cuomo kunne blive amerikansk præsident en dag.

Cuomo lader dog ikke til at gå af uden kamp. Han har afvist alle anklagerne mod ham.

Foruden Biden har en lang række fremtrædende politikere fra Det Demokratiske Parti opfordret Cuomo til at gå af. I en leder har avisen New York Times opfordret til det samme.

Derfor forventer Agner Pedersen et beskidt politisk spil i den kommende tid.

- Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at Cuomo vælger at følge den opfordring.

- Men det er klart, at vi i de kommende dage vil se presset vokse yderligere, fordi alle kan se, både på nationalt og lokalt politisk plan, at Cuomo er en færdig mand som guvernør. Han mangler bare selv at nå hen til erkendelsen.

- Det er ikke sikkert, at de næste dages pres giver ham anledning til at gå af. Tværtimod. Det tyder på, at han har tænkt sig at klæbe sig til taburetten, siger Agner Pedersen, der hæfter sig ved, at konklusionerne i rapporten er krystalklare:

- Derfor er hans guvernørembede overstået. Der er ikke noget at bygge på. Jeg har i hvert fald svært at se det.

Cuomo har været guvernør i New York siden 2011.